В Германии попала под арест самая большая яхта в мире, которая принадлежит миллиардеру из рф
Да это же целый корабль!
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера власти Германии сообщили, что самая большая яхта в мире Dilbar (почти 180 метров в длинну) арестована и заморожена Федеральным управлением уголовной полиции страны в порту Гамбурга.
Формально, судно принадлежит Гульбахор Исмаиловой - сестре российского олигарха Алишера Усманова.
Федеральное управление уголовной полиции Германии провело расследование, выяснив, что яхта является собственностью Navis Marine Ltd. - компании, базирующейся на Кайманах.
Владельцем уже этой компании значится Almenor Holdings Limited. - кипрская компания, находящаяся под управлением Pomerol Capital SA.
Ну а акции последних находятся "в доверительном управлении в интересах" Sister Trust, главной и владельцем которого и есть Исмаилова.
Таким хитрым путем олигарх хотел вывести из-под прицела санкций часть своих активов, в том числе вертолет и реактивный самолет, как показывает следствие.
В любом случае, в апреле санкции были введены и в отношении Исмаиловой (Усманов под санкциями с первых дней войны) и немецкие власти накрыли судно сразу же после вступления в силу постановления.
Как видим, хитрые схемы также не проходят.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в
Популярное сейчас
- Ливерпуль - Бенфика 3:3. Видео голов и обзор матча
- ЛЧ. Ливерпуль - Бенфика 3:3. Одного гола Яремчука мало
- Таки пылает. Арестович и глава Одесской ОВА подтвердили информацию о ракетном ударе по российскому крейсеру
- Каналы Футбол прекратили сотрудничество с Виктором Леоненко
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией
Новости по теме
- 23:52 Украинские Президент Латвии: Мы потратили треть нашего годового военного бюджета на мощь Украины
- 23:03 Украинские Зеленский: Лихорадочная активность россиян свидетельствует об их неуверенности
- 22:58 Украинские Таки пылает. Арестович и глава Одесской ОВА подтвердили информацию о ракетном ударе по российскому крейсеру