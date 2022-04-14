В Германии попала под арест самая большая яхта в мире, которая принадлежит миллиардеру из рф

Вчера власти Германии сообщили, что самая большая яхта в мире Dilbar (почти 180 метров в длинну) арестована и заморожена Федеральным управлением уголовной полиции страны в порту Гамбурга.

Формально, судно принадлежит Гульбахор Исмаиловой - сестре российского олигарха Алишера Усманова.

Федеральное управление уголовной полиции Германии провело расследование, выяснив, что яхта является собственностью Navis Marine Ltd. - компании, базирующейся на Кайманах.

Владельцем уже этой компании значится Almenor Holdings Limited. - кипрская компания, находящаяся под управлением Pomerol Capital SA.

Ну а акции последних находятся "в доверительном управлении в интересах" Sister Trust, главной и владельцем которого и есть Исмаилова.

Таким хитрым путем олигарх хотел вывести из-под прицела санкций часть своих активов, в том числе вертолет и реактивный самолет, как показывает следствие.

В любом случае, в апреле санкции были введены и в отношении Исмаиловой (Усманов под санкциями с первых дней войны) и немецкие власти накрыли судно сразу же после вступления в силу постановления.

Как видим, хитрые схемы также не проходят.