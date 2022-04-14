УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Арестович заявил, что Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву
В тренде

Арестович заявил, что Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву

Общие новости
(2 голосов)

Возможности имеются

Арестович заявил, что Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В среду, 13 апреля министерство нападения россии пригрозило Украине ударами по «центрам принятия решений», если в приграничных регионах рф продолжатся инциденты. Как известно, ранее в Белгороде взрывались склад боеприпасов и нефтебаза, в области было повреждено железнодорожное полотно, местные власти заявляли об обстрелах пограничных пунктов.

Заявление военного ведомства страны-агрессора прокомментировал советник главы ОП Алексей Арестович. Он пригрозил Москве ответным ударом в случае атаки по Киеву.

"Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву", - сказал Алексей Арестович в интервью с Марком Фейгиным. "Возможности по россии у нас прекрасные", - подчеркнул он.

Напомним, что в среду, 13 апреля в результате удара ВСУ был поврежден флагман черноморского флота рф крейсер «Москва».

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...