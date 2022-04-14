Арестович заявил, что Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву
Возможности имеются
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 13 апреля министерство нападения россии пригрозило Украине ударами по «центрам принятия решений», если в приграничных регионах рф продолжатся инциденты. Как известно, ранее в Белгороде взрывались склад боеприпасов и нефтебаза, в области было повреждено железнодорожное полотно, местные власти заявляли об обстрелах пограничных пунктов.
Заявление военного ведомства страны-агрессора прокомментировал советник главы ОП Алексей Арестович. Он пригрозил Москве ответным ударом в случае атаки по Киеву.
"Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву", - сказал Алексей Арестович в интервью с Марком Фейгиным. "Возможности по россии у нас прекрасные", - подчеркнул он.
Напомним, что в среду, 13 апреля в результате удара ВСУ был поврежден флагман черноморского флота рф крейсер «Москва».
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