Арестович заявил, что Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву

В среду, 13 апреля министерство нападения россии пригрозило Украине ударами по «центрам принятия решений», если в приграничных регионах рф продолжатся инциденты. Как известно, ранее в Белгороде взрывались склад боеприпасов и нефтебаза, в области было повреждено железнодорожное полотно, местные власти заявляли об обстрелах пограничных пунктов.

Заявление военного ведомства страны-агрессора прокомментировал советник главы ОП Алексей Арестович. Он пригрозил Москве ответным ударом в случае атаки по Киеву.

"Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву", - сказал Алексей Арестович в интервью с Марком Фейгиным. "Возможности по россии у нас прекрасные", - подчеркнул он.

Напомним, что в среду, 13 апреля в результате удара ВСУ был поврежден флагман черноморского флота рф крейсер «Москва».