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Почти 50 единиц техники в сутки. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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А еще сотня солдат

Почти 50 единиц техники в сутки. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян в войне с Украиной в период с 24 февраля по 14 апреля.

Украинская Армия вплотную приблизилась к отметке 20 тысяч личного состава – на сегодняшний день уничтожено 19900 российских солдат (+100 в сутки).

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 753 ед (+14 в сутки),
  • боевых бронированных машин ‒ 1968 ед (+4),
  • артиллерийских систем - 366 ед (+8),
  • РСЗО - 122 ед (+7),
  • средства ПВО - 64 ед,
  • самолетов – 160 ед (+2),
  • вертолетов – 144 ед (+1),
  • автомобильной техники - 1437 ед (+8),
  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 134 (+2),
  • специальная техника / special equipment – ​​25,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Как известно, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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В статье: война с Россией
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