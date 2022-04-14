Почти 50 единиц техники в сутки. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян в войне с Украиной в период с 24 февраля по 14 апреля.

Украинская Армия вплотную приблизилась к отметке 20 тысяч личного состава – на сегодняшний день уничтожено 19900 российских солдат (+100 в сутки).

Потери россиян в технике:

танков ‒ 753 ед (+14 в сутки),

боевых бронированных машин ‒ 1968 ед (+4),

артиллерийских систем - 366 ед (+8),

РСЗО - 122 ед (+7),

средства ПВО - 64 ед,

самолетов – 160 ед (+2),

вертолетов – 144 ед (+1),

автомобильной техники - 1437 ед (+8),

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 134 (+2),

специальная техника / special equipment – ​​25,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Как известно, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.