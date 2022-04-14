Почти 50 единиц техники в сутки. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
А еще сотня солдат
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян в войне с Украиной в период с 24 февраля по 14 апреля.
Украинская Армия вплотную приблизилась к отметке 20 тысяч личного состава – на сегодняшний день уничтожено 19900 российских солдат (+100 в сутки).
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 753 ед (+14 в сутки),
- боевых бронированных машин ‒ 1968 ед (+4),
- артиллерийских систем - 366 ед (+8),
- РСЗО - 122 ед (+7),
- средства ПВО - 64 ед,
- самолетов – 160 ед (+2),
- вертолетов – 144 ед (+1),
- автомобильной техники - 1437 ед (+8),
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 134 (+2),
- специальная техника / special equipment – 25,
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Как известно, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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