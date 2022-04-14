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Европейский офшор заморозили активы Абрамовича. Это половина его состояния

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Еще один удар по Роману.

Европейский офшор заморозили активы Абрамовича. Это половина его состояния

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Роман Абрамович продолжает нести огромные потери в связи с санкциями.

Суд расположенного в проливе Ла-Манш острова Джерси заморозил активы российского олигарха на сумму около семи миллардов долларов.

Это более половины состояния бизнесмена.

Джерси - коронное владение Елизаветы II и крупная офшорная зона.

Здесь нет корпоративного налога, налога на прирост капитала и на богатство.

Неудивительно, что место стало очень популярным у бизнесменов.

Тем не менее, несмоторя на то, что Джерси не входит в состав Великобритании, здесь исполняют санкции, принятые правительством.

Факт того, что удалось разыскать и заморозить активы Абрамовича в офшорной зоне доказывает - давление на олигархов из рф будет продолжаться.

Найдут все.

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В статье: война с Россией
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