Европейский офшор заморозили активы Абрамовича. Это половина его состояния
Еще один удар по Роману.
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Роман Абрамович продолжает нести огромные потери в связи с санкциями.
Суд расположенного в проливе Ла-Манш острова Джерси заморозил активы российского олигарха на сумму около семи миллардов долларов.
Это более половины состояния бизнесмена.
Джерси - коронное владение Елизаветы II и крупная офшорная зона.
Здесь нет корпоративного налога, налога на прирост капитала и на богатство.
Неудивительно, что место стало очень популярным у бизнесменов.
Тем не менее, несмоторя на то, что Джерси не входит в состав Великобритании, здесь исполняют санкции, принятые правительством.
Факт того, что удалось разыскать и заморозить активы Абрамовича в офшорной зоне доказывает - давление на олигархов из рф будет продолжаться.
Найдут все.
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