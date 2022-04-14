Заместитель министра обороны Украины сказала, когда жители Киева могут вернуться в свои дома
Это беспокоит очень многих
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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала важный пост в своем Facebook. В нем она ответила на вопрос касательно возвращения жителей в столицу.
"В Киев еще рано возвращаться. Немного подождите. По состоянию на сегодняшний день сохраняется постоянная угроза применения противником ракетного вооружения по всей территории Украины. Динамика событий в ближайшие недели будет показательной. Держим строй!"
Ранее Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк отметил в эфире национального телемарафона, что люди могут вернуться домой не раньше конца апреля, однако даже это – не самый лучший вариант.
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