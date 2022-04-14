Украинские защитники освободили еще несколько населенных пунктов на юге

Бойцы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщают об успешном освобождении еще нескольких населенных пунктов в южных областях нашей страны.

"Недавно подразделениями 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ была проведена блестящая операция по уничтожению сил подразделений ВС российской федерации. Учитывая определенные обстоятельства, мы не можем подробно раскрывать ход проведения данной операции. Однако, отметим, что действовали Львовские десантники очень успешно.

В частности, были заблаговременно проведены необходимые меры для выявления и подавления огнем пунктов управления, огневых средств и других важных объектов противника. После этого, штурмовыми подразделениями были проведены наступательные действия.

Получив значительные потери, российские оккупанты были деморализованы и начали отступать, оставляя занятые позиции. В результате Львовские десантники освободили от оккупации несколько украинских населенных пунктов", - говорится в заявлении службы по связям с общественностью 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.