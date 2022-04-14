Состоялся новый обмен пленными: в Украину вернулись 5 офицеров
Всего удалось освободить из плена 30 украинцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
По приказу Президента Украины Владимира Зеленского сегодня состоялся уже четвертый обмен военнопленными. Об этом у себя в телеграмме написала вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Всего в Украину вернулись 30 наших граждан 5 офицеров, 17 военнослужащих рядового состава и 8 гражданских, включая 1 женщину. Кто из пленных отправился на россию, пока неизвестно.
Напомним, сегодня появилась информация, что Украина готова отдать кума владимира Путина Виктора Медведчука. В обратном направлении
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