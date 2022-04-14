Ещё один сервис Google перестал принимать платежи из россии и беларуси

Структура техногиганта Google One закрыла пользователям из россии и беларуси возможность оплачивать подписку на сервис с устройств на платформе iOS, информируют tjournal.ru и беларусское издание "Зеркало". До последнего времени это была единственная возможность подписки на популярное облачное хранилище данных.

Пользователям стали приходить сообщения, что невозможно обработать платёж. Поэтому все пользователи из рф и рб вернутся к стандартному объему хранилища в 15 ГБ.

Также компания Google в новой рассылке издателей предупредила, что на СМИ, которые будут поддерживать войну, будут наложены санкции, сообщает legit.ng. Каждый издатель, который поддерживает войну или отрицает её, будет отключен от сервиса монетизации Google AdSense. Техногигант обеспокоен количеством дезинформации про войну в Украине, поэтому решил бороться с недобросовестными медиа.