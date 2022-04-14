Минобороны российской федерации не сдаётся в попытках раскрыть тему "химического оружия" на территриии Украины, которые финансировали США. Сегодня состоялся очередной брифинг, во время которого снова была раскрыта попытка выдать громкий инсайд.

"Украинские специалисты под контролем американских ученых отбирали пробы воды в крупных реках Украины, включая Днепр, Дунай, Днестр, и в Северо-Крымском канале, чтобы установить наличие особо опасных патогенов, включая возбудителей холеры, брюшного тифа, гепатитов А и Е, и сделать выводы о возможности их распространения водным путем. Результаты этих работ могут быть использованы для создания неблагоприятной биологической обстановки не только в России, но и в Черном и Азовском морях, а также в Белоруссии, Молдавии и Польше", - цитирует МО рф пропагандонское издание РИА Новости.

Кроме того, на россии обвиняют Украину и США в испытании биологических препаратов на пациентах психиатрической больницы в Харькове.