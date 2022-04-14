На россии обвиняют Украину и США в попытках распространить холеру через речную систему
Также эрефия обвиняет обе страны в испытаниях биологических препаратов на пациентах психиатрической больницы в Харькове
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Минобороны российской федерации не сдаётся в попытках раскрыть тему "химического оружия" на территриии Украины, которые финансировали США. Сегодня состоялся очередной брифинг, во время которого снова была раскрыта попытка выдать громкий инсайд.
"Украинские специалисты под контролем американских ученых отбирали пробы воды в крупных реках Украины, включая Днепр, Дунай, Днестр, и в Северо-Крымском канале, чтобы установить наличие особо опасных патогенов, включая возбудителей холеры, брюшного тифа, гепатитов А и Е, и сделать выводы о возможности их распространения водным путем. Результаты этих работ могут быть использованы для создания неблагоприятной биологической обстановки не только в России, но и в Черном и Азовском морях, а также в Белоруссии, Молдавии и Польше", - цитирует МО рф пропагандонское издание РИА Новости.
Кроме того, на россии обвиняют Украину и США в испытании биологических препаратов на пациентах психиатрической больницы в Харькове.
"С 2019 по 2021 американские ученые из лаборатории в Мерефе (Харьковская область) испытывали потенциально опасные биологические препараты на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 в Харькове. Лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса. На специальных бланках учитывался результат круглосуточного мониторинга состояния пациентов. В базу данных стационара информация не вносилась, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении. В январе 2022 работа лаборатории в Мерефе была остановлена, оборудование и препараты вывезены на запад Украины.
9 марта в Херсонской области разведчики нашли три беспилотника с 30-литровыми емкостями и оборудованием для распыления рецептур. В январе Украиной через посреднические организации было закуплено более 50 подобных устройств, которые могут быть использованы для применения биологических рецептур и токсичных химикатов", - сказали в ведомстве.
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