  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На россии обвиняют Украину и США в попытках распространить холеру через речную систему
В тренде

На россии обвиняют Украину и США в попытках распространить холеру через речную систему

Общие новости
(1 голосов)

Также эрефия обвиняет обе страны в испытаниях биологических препаратов на пациентах психиатрической больницы в Харькове

На россии обвиняют Украину и США в попытках распространить холеру через речную систему

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Минобороны российской федерации не сдаётся в попытках раскрыть тему "химического оружия" на территриии Украины, которые финансировали США. Сегодня состоялся очередной брифинг, во время которого снова была раскрыта попытка выдать громкий инсайд.

"Украинские специалисты под контролем американских ученых отбирали пробы воды в крупных реках Украины, включая Днепр, Дунай, Днестр, и в Северо-Крымском канале, чтобы установить наличие особо опасных патогенов, включая возбудителей холеры, брюшного тифа, гепатитов А и Е, и сделать выводы о возможности их распространения водным путем. Результаты этих работ могут быть использованы для создания неблагоприятной биологической обстановки не только в России, но и в Черном и Азовском морях, а также в Белоруссии, Молдавии и Польше", - цитирует МО рф пропагандонское издание РИА Новости.

Кроме того, на россии обвиняют Украину и США в испытании биологических препаратов на пациентах психиатрической больницы в Харькове.

"С 2019 по 2021 американские ученые из лаборатории в Мерефе (Харьковская область) испытывали потенциально опасные биологические препараты на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 в Харькове. Лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса. На специальных бланках учитывался результат круглосуточного мониторинга состояния пациентов. В базу данных стационара информация не вносилась, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении. В январе 2022 работа лаборатории в Мерефе была остановлена, оборудование и препараты вывезены на запад Украины.

9 марта в Херсонской области разведчики нашли три беспилотника с 30-литровыми емкостями и оборудованием для распыления рецептур. В январе Украиной через посреднические организации было закуплено более 50 подобных устройств, которые могут быть использованы для применения биологических рецептур и токсичных химикатов", - сказали в ведомстве.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Виталий1981 (Україна)
14.04.2022 в 18:37
"...а використати для цього Україна хотіла спеціально навчених риб!..."
Ответить
0
0
avatar
Extrim4ik (Extreme)
14.04.2022 в 18:19
Для них, в рашке, вечно виноваты кто угодно, но не они сами
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...