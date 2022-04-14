СНБО прекратила деятельность ОПЗЖ в Верховной Раде
Никто не будет скучать
фото из открытых источников
Пророссийская политическая партия "Оппозиционная платформа - За Жизнь" прекращает свою деятельность в Верховной Раде Украины. Об этом сообщают украинские нардепы в своих социальных сетях.
Это стало возможным по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое было объявлено во время закрытого пленарного заседания парламента.
Отметим, что еще в феврале "ОПЗЖ" состояла из 44 депутатов в ВРУ. Однако после полномасштабного вторжения россии партию оставили 12 избранников. Ожидается, что "депутаты-бомжи", которые остались у разбитого корыта, создадут депутатскую группу.
20 марта СНБО
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