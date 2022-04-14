  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. СНБО прекратила деятельность ОПЗЖ в Верховной Раде
В тренде

СНБО прекратила деятельность ОПЗЖ в Верховной Раде

Общие новости
(1 голосов)

Никто не будет скучать

СНБО прекратила деятельность ОПЗЖ в Верховной Раде

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

Пророссийская политическая партия "Оппозиционная платформа - За Жизнь" прекращает свою деятельность в Верховной Раде Украины. Об этом сообщают украинские нардепы в своих социальных сетях.

Это стало возможным по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое было объявлено во время закрытого пленарного заседания парламента.

Отметим, что еще в феврале "ОПЗЖ" состояла из 44 депутатов в ВРУ. Однако после полномасштабного вторжения россии партию оставили 12 избранников. Ожидается, что "депутаты-бомжи", которые остались у разбитого корыта, создадут депутатскую группу.

20 марта СНБО приостановила деятельность пророссийских партий в Украине.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...