Данилов: Мы не могли выйти и публично сказать населению - друзья, 22 февраля начинается война

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью украинской службе ВВС еще раз подтвердил, что власть была готова к полномасштабному нападению россии. Кроме того, Данилов объяснил, почему заранее об этом не было объявлено населению.

"Мы были осознаны о том, что будет происходить на территории нашей страны. Более того, дата нападения была не 24 февраля, а 22-е. Они 22 февраля должны были напасть на нашу страну в том формате, который сейчас.

Единственное, чего мы не ожидали, - это то, что будет задействована территория Беларуси. Дискуссии были об этом, но в итоге мы считали, что это будет по-другому. Но произошло как произошло.

Но (доказательством того), что мы готовились, наше общество готовилось, и все готовились, является то, что уже 50-й день мы держим оборону. Ни одна разведка мира не давала нашей стране больше, чем 21 день. Руководитель французской разведки 31 марта ушел в отставку, поскольку не прогнозировал то, что произошло.

Начиная с октября-ноября мы общались с большим количеством делегаций - из США, Великобритании, других стран - и я им объяснял, чего они не учитывают.

Они считали танки, пушки, другие вещи, а я говорил: у нас есть и оружие, о котором мало кто знает. Это - воля нашего народа к свободе. Мы будем бороться до последнего, но никуда отсюда не уйдем, потому что это наша земля.

И обвинять нас, что мы не готовились, - абсолютно некорректно. Мы не могли выйти и публично сказать населению: "Друзья, 22 февраля начинается война". Это недопустимые вещи с точки зрения государственного управления. Но мы готовились.

С 1 января у нас начал действовать закон о национальном сопротивлении. У нас на каждой территории разворачивались батальоны территориальной обороны. Мы понимали, что будем делать.

А когда в первый день было принято решение о выдаче оружия всем желающим защищать страну, - как вы считаете, мы могли заранее сказать, что будем выдавать оружие? Нет, у нас все было по плану.

Я могу сказать, когда 24 февраля в 5 утра, - хотя на самом деле вторжения началось в 3:40, именно тогда на территорию Луганской области зашла первая колонна российских танков - то когда где-то с пяти до половины шестого собрались члены СНБО, у нас уже были заранее заготовленные все нормативно-правовые документы, которые мы должны были принять.

И те, кто говорит, что мы не готовились, просто не понимают, каким образом все это происходит.

Украинские власти ответственны за все. Но я хочу, чтобы мы с вами имели понимание, что ко всему подготовиться вы не можете.

Представляете, мы людям говорим: выезжайте, покидайте свои дома. Люди, даже если идет война, несмотря на разрушение, не покидают свои дома. Сейчас мы можем много примеров приводить, но это война.

Я хотел бы по-другому поставить вопрос. Мы живем в XXI веке, мы имели гарантии безопасности, и мировое сообщество на это (начало войны) не отреагировало.

И до сих пор мировое сообщество не реагирует так, как должна реагировать. Где реакция мирового сообщества на то, что каждый день погибают дети? Конечно, санкции это очень хорошо, но как мы можем вернуть жизнь ребенку? В этом виновата украинская власть?

Они нам давали гарантии, это во-первых. А во-вторых, надо прекратить применять двойные стандарты. Мы как страна, которая сдала ядерное оружие, надеялись на защиту и имели понимание, что Россия не должна развернуть войну в 2014 году против нашей страны.

Так же она не должна развернуть войну в 2008 году против Грузии, не должна десятилетиями вести войну в Приднестровье.

За это никто не хочет отвечать. Мы все с ним (Путиным) ручкаемося. Почему? Потому что у него нефть, у него газ, это наша экономика ... Ответ (на действия России) должен был прозвучать после сбитого МН17. (Тогда погибли) 298 граждан, среди них - граждане стран НАТО.

НАТО собрался на внеочередное заседание и принял какое-то решение? Нет. Поэтому давайте будем откровенны: мы страна, которая защищается от того нашествия, которое считается второй страной в мире по прочности армии. И мы держимся", - сказал Данилов.