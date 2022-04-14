Испанский город временно изменил название на "Украина"
Также названия на украинские города изменили улицы
Скріншот з відео
Город Фуэнтес-де-Андалусия в провинции Севилья решил повысить проинформированность своих граждан событиями в Украине. Для этого город временно изменил название на "Украина", а тажке переименовал ряд улиц на названия украинских городов.
По информации antena3.com, власти города таким образом также решили проявить солидарность с украинским народом из-за российского вторжения. Также по городу распространяли листовки с информацией, как можно помочь украинцам. 7-тысячный город Фуэнтес-де-Андалусия предложил принять 25 беженцев.
К слову, также в городе отдали должное и другим территориям, которые пострадали из-за войн в последнее время: Эфиопия, Йемен, Сирия, Палестина и Афганистан.
Популярное сейчас
- Эффектное и точное попадание: российский крейсер москва перевернулся и начал тонуть
- Пришлось выскочить на поле. Зинченко защитил травмированного партнера в матче ЛЧ
- Сергей Палкин: У Шахтера остался один источник финансирования
- Украинские морпехи в Мариуполе вышли из окружения и объединились с полком Азов
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией
Новости по теме
- 23:52 Украинские Президент Латвии: Мы потратили треть нашего годового военного бюджета на мощь Украины
- 23:03 Украинские Зеленский: Лихорадочная активность россиян свидетельствует об их неуверенности
- 22:58 Украинские Таки пылает. Арестович и глава Одесской ОВА подтвердили информацию о ракетном ударе по российскому крейсеру