Испанский город временно изменил название на "Украина"

Город Фуэнтес-де-Андалусия в провинции Севилья решил повысить проинформированность своих граждан событиями в Украине. Для этого город временно изменил название на "Украина", а тажке переименовал ряд улиц на названия украинских городов.

По информации antena3.com, власти города таким образом также решили проявить солидарность с украинским народом из-за российского вторжения. Также по городу распространяли листовки с информацией, как можно помочь украинцам. 7-тысячный город Фуэнтес-де-Андалусия предложил принять 25 беженцев.

К слову, также в городе отдали должное и другим территориям, которые пострадали из-за войн в последнее время: Эфиопия, Йемен, Сирия, Палестина и Афганистан.