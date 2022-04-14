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Испанский город временно изменил название на "Украина"

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(2 голосов)

Также названия на украинские города изменили улицы

Испанский город временно изменил название на "Украина"

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UA-Футбол
Новина українською

Город Фуэнтес-де-Андалусия в провинции Севилья решил повысить проинформированность своих граждан событиями в Украине. Для этого город временно изменил название на "Украина", а тажке переименовал ряд улиц на названия украинских городов.

По информации antena3.com, власти города таким образом также решили проявить солидарность с украинским народом из-за российского вторжения. Также по городу распространяли листовки с информацией, как можно помочь украинцам. 7-тысячный город Фуэнтес-де-Андалусия предложил принять 25 беженцев.

К слову, также в городе отдали должное и другим территориям, которые пострадали из-за войн в последнее время: Эфиопия, Йемен, Сирия, Палестина и Афганистан.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
14.04.2022 в 20:22
Ого... Нежданчик
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