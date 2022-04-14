Источник: На российском крейсере, подбитом Украиной, могут быть ядерные боеприпасы
На дне моря от них немного угрозы
фото из открытых источников
В четверг, 15-го апреля, стало известно о ракетном поражении российского крейсера "Москва" в Черном море. Достоверно известно, что корабль, в начале войны атаковавший остров "Змеиный", охватил пожар. Дальше данные различаются. По одной из версий корабль утонул, по другой – отшвартован в Севастополь на ремонт.
Издание Defense Express пишет о том, что на крейсере были / могут быть ядерные боеприпасы.
""Москва" является носителем ядерного вооружения. В частности, это противокорабельные ракеты П-1000 "Вулкан", которых на корабле 16 единиц. Этот крейсер предназначен для уничтожения авианосных ударных групп. Главный вопрос: находятся ли на корабле ядерные боеприпасы всегда или загружают только по специальному отдельному распоряжению", - отмечает издание.
Также эксперты приводят свои выводы по ситуации:
"Если "Москва" затонула, а с ней – ядерные боеприпасы, то в краткосрочной перспективе – угрозы нет. Для понимания сейчас на дне морей и океанов лежит, ориентировочно, 10 реакторов, до 11-ти ядерных торпед, до 19-ти баллистических ракет с ядерными частями и несколько ядерных авиационных бомб. Большинство всего этого – последствия аварий на флоте СССР в 60-80-х годах".
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