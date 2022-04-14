Генштаб ВСУ: Из-за проваленной мобилизации россия планирует отправлять на войну призывников

Генеральный штаб ВСУ докладывает о ситуации на фронте по состоянию на 18.00 14.04.2022. Как пишет командование, враг пытается завершить подготовку к наступательной операции в Восточной операционной зоне. Идет наращивание авиационной группировки и системы управления войсками.

Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктурным объектам и жилым кварталам городов и сел нашего государства.

Для продолжения войны россии необходимы человеческие ресурсы. Поэтому есть планы по мобилизации, однако они не воплощаются в жизнь. Выходом из ситуации руководство россии видит отправление на войну призывников: