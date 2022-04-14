Генштаб ВСУ: Из-за проваленной мобилизации россия планирует отправлять на войну призывников
Оперативная сводка
фото - фейсбук
Генеральный штаб ВСУ докладывает о ситуации на фронте по состоянию на 18.00 14.04.2022. Как пишет командование, враг пытается завершить подготовку к наступательной операции в Восточной операционной зоне. Идет наращивание авиационной группировки и системы управления войсками.
Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктурным объектам и жилым кварталам городов и сел нашего государства.
Для продолжения войны россии необходимы человеческие ресурсы. Поэтому есть планы по мобилизации, однако они не воплощаются в жизнь. Выходом из ситуации руководство россии видит отправление на войну призывников:
"Командованию российской армии не удается выполнить планы по мобилизации человеческого ресурса в северо-кавказском регионе для участия в войне против Украины. Основной причиной нежелания населения указанного региона участвовать в боевых действиях.
В связи со сложившейся критической ситуацией с комплектованием личным составом боевых подразделений, командование вооруженных сил российской федерации планирует начать новый процесс мобилизации на национальном уровне. По замыслу, мобилизация с целью ее сокрытия будет проводиться параллельно с плановым призывом на военную службу", - пишет Генштаб ВСУ.
Популярное сейчас
- Эффектное и точное попадание: российский крейсер москва перевернулся и начал тонуть
- Пришлось выскочить на поле. Зинченко защитил травмированного партнера в матче ЛЧ
- Награда за гол. Стала известна оценка Яремчука за матч с Ливерпулем
- Украинские морпехи в Мариуполе вышли из окружения и объединились с полком Азов
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией
Новости по теме
- 23:52 Украинские Президент Латвии: Мы потратили треть нашего годового военного бюджета на мощь Украины
- 23:03 Украинские Зеленский: Лихорадочная активность россиян свидетельствует об их неуверенности
- 22:58 Украинские Таки пылает. Арестович и глава Одесской ОВА подтвердили информацию о ракетном ударе по российскому крейсеру