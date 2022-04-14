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Генштаб ВСУ: Из-за проваленной мобилизации россия планирует отправлять на войну призывников

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Оперативная сводка

Генштаб ВСУ: Из-за проваленной мобилизации россия планирует отправлять на войну призывников

фото - фейсбук

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Генеральный штаб ВСУ докладывает о ситуации на фронте по состоянию на 18.00 14.04.2022. Как пишет командование, враг пытается завершить подготовку к наступательной операции в Восточной операционной зоне. Идет наращивание авиационной группировки и системы управления войсками.

Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктурным объектам и жилым кварталам городов и сел нашего государства.

Для продолжения войны россии необходимы человеческие ресурсы. Поэтому есть планы по мобилизации, однако они не воплощаются в жизнь. Выходом из ситуации руководство россии видит отправление на войну призывников:

"Командованию российской армии не удается выполнить планы по мобилизации человеческого ресурса в северо-кавказском регионе для участия в войне против Украины. Основной причиной нежелания населения указанного региона участвовать в боевых действиях.

В связи со сложившейся критической ситуацией с комплектованием личным составом боевых подразделений, командование вооруженных сил российской федерации планирует начать новый процесс мобилизации на национальном уровне. По замыслу, мобилизация с целью ее сокрытия будет проводиться параллельно с плановым призывом на военную службу", - пишет Генштаб ВСУ.

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В статье: война с Россией
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