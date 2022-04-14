Действие гуманитарных коридоров за последний день: эвакуировано более двух с половиной тысяч человек
Еще часть людей в безопасности
Вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обнародовала данные о работе гуманитарных коридоров за четверг, четырнадцатое апреля.
Итак, по данным чиновницы, сегодня эвакуировано 2 557 человек.
Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2 332 человека. Из них:
- 289 человек – из Мариуполя;
- 2 043 человека – жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).
Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременное и Попасна Луганской области удалось эвакуировать 225 человек. Режим тишины со стороны оккупационных войск снова обеспечен не был.
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Источник:Ukraine NOW
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