Forbes: Крейсер "Москва" стал самым дорогим российским ресурсом, потерянным на войне
Техника для них важнее человеческих жизней
фото из открытых источников
Издание Forbes подвело промежуточные итоги по поводу российских потерь в войне. Как пишут журналисты, общие потери самой дорогостоящей техники российской федерации в войне с Украиной составляют более 1,09 миллиарда долларов.
Подбитый, по информации украинского командования, ракетами Нептун российский крейсер "Москва" стал для оккупантов самой дорогой потерей в двухмесячной войне с Украиной.
Два метких выстрела ракетами "Нептун", закупка которых стоила Украине 26 миллионов долларов, нанесли россии потери на 750 миллионов долларов.
В 2020-м году крейсер также ремонтировали. Стоимость ремонта точно неизвестна, но в ссылке на новость о ремонте от государственной "Крымской газеты" указана сумма 30 миллиардов рублей или 363 миллиона долларов по курсу на 14 апреля; в самом тексте этой суммы нет.
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