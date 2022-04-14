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Forbes: Крейсер "Москва" стал самым дорогим российским ресурсом, потерянным на войне

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Техника для них важнее человеческих жизней

Forbes: Крейсер "Москва" стал самым дорогим российским ресурсом, потерянным на войне

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

Издание Forbes подвело промежуточные итоги по поводу российских потерь в войне. Как пишут журналисты, общие потери самой дорогостоящей техники российской федерации в войне с Украиной составляют более 1,09 миллиарда долларов.

Подбитый, по информации украинского командования, ракетами Нептун российский крейсер "Москва" стал для оккупантов самой дорогой потерей в двухмесячной войне с Украиной.

Два метких выстрела ракетами "Нептун", закупка которых стоила Украине 26 миллионов долларов, нанесли россии потери на 750 миллионов долларов.

В 2020-м году крейсер также ремонтировали. Стоимость ремонта точно неизвестна, но в ссылке на новость о ремонте от государственной "Крымской газеты" указана сумма 30 миллиардов рублей или 363 миллиона долларов по курсу на 14 апреля; в самом тексте этой суммы нет.

Forbes: Крейсер "Москва" стал самым дорогим российским ресурсом, потерянным на войне - изображение 1

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.04.2022 в 22:05
Самі дорогі втрати на війні --- це люди. Їх не відбудуєш...
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Toni (Львiв)
14.04.2022 в 21:06
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