Forbes: Крейсер "Москва" стал самым дорогим российским ресурсом, потерянным на войне

Издание Forbes подвело промежуточные итоги по поводу российских потерь в войне. Как пишут журналисты, общие потери самой дорогостоящей техники российской федерации в войне с Украиной составляют более 1,09 миллиарда долларов.

Подбитый, по информации украинского командования, ракетами Нептун российский крейсер "Москва" стал для оккупантов самой дорогой потерей в двухмесячной войне с Украиной.

Два метких выстрела ракетами "Нептун", закупка которых стоила Украине 26 миллионов долларов, нанесли россии потери на 750 миллионов долларов.

В 2020-м году крейсер также ремонтировали. Стоимость ремонта точно неизвестна, но в ссылке на новость о ремонте от государственной "Крымской газеты" указана сумма 30 миллиардов рублей или 363 миллиона долларов по курсу на 14 апреля; в самом тексте этой суммы нет.