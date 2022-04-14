"Нам досадно слушать предположения о том, что деблокада невозможна". Лидер Азова записал видеообращение из Мариуполя
Святослав Паламар по позывному Калина
фото из открытых источников
Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь, по позывному Калина, записал видеосверение из Маоиуполя, где он вместе с собратьями дает отпор врагу, значительно превосходящему в численности.
Защитник Украины еще раз подчеркнул сложность ситуации, в которой оказался город, поблагодарил украинцев, призвал их верить в защитников, а также оскорбил предположения о невозможности деблокады Мариуполя, которые доносятся до защитников.
Отметим, что ранее Святослав Паламарь в комментарии "Радио Свобода" сказал, что деблокада Мариуполя возможна.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:АЗОВ
Популярное сейчас
- Динамо - Галатасарай: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Источник: Киев предложил путину обменять Медведчука на Беседу
- Спецназ ВСУ взорвал мост с российской техникой
- Источник: по предварительным данным в Мариуполе россияне применили зарин
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией
- Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника
Новости по теме
- 23:52 Украинские Президент Латвии: Мы потратили треть нашего годового военного бюджета на мощь Украины
- 23:03 Украинские Зеленский: Лихорадочная активность россиян свидетельствует об их неуверенности
- 22:58 Украинские Таки пылает. Арестович и глава Одесской ОВА подтвердили информацию о ракетном ударе по российскому крейсеру
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...