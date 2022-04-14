"Нам досадно слушать предположения о том, что деблокада невозможна". Лидер Азова записал видеообращение из Мариуполя

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь, по позывному Калина, записал видеосверение из Маоиуполя, где он вместе с собратьями дает отпор врагу, значительно превосходящему в численности.

Защитник Украины еще раз подчеркнул сложность ситуации, в которой оказался город, поблагодарил украинцев, призвал их верить в защитников, а также оскорбил предположения о невозможности деблокады Мариуполя, которые доносятся до защитников.

Отметим, что ранее Святослав Паламарь в комментарии "Радио Свобода" сказал, что деблокада Мариуполя возможна.