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"Нам досадно слушать предположения о том, что деблокада невозможна". Лидер Азова записал видеообращение из Мариуполя

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Святослав Паламар по позывному Калина

"Нам досадно слушать предположения о том, что деблокада невозможна". Лидер Азова записал видеообращение из Мариуполя

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь, по позывному Калина, записал видеосверение из Маоиуполя, где он вместе с собратьями дает отпор врагу, значительно превосходящему в численности.

Защитник Украины еще раз подчеркнул сложность ситуации, в которой оказался город, поблагодарил украинцев, призвал их верить в защитников, а также оскорбил предположения о невозможности деблокады Мариуполя, которые доносятся до защитников.

Отметим, что ранее Святослав Паламарь в комментарии "Радио Свобода" сказал, что деблокада Мариуполя возможна.

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В статье: война с Россией
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Источник:
АЗОВ

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