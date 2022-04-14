"Нам досадно слушать предположения о том, что деблокада невозможна". Замкомандир Азова записал видеообращение из Мариуполя
Святослав Паламар по позывному Калина
фото з відкритих джерел
Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар, по позывному Калина, записал видеообращение из Мариуполя, где он вместе с собратьями дает отпор врагу, значительно превосходящему в численности.
Защитник Украины еще раз подчеркнул сложность ситуации, в которой оказался город, поблагодарил украинцев, призвал их верить в защитников, а также высказал досаду относительно предположений о невозможности деблокады Мариуполя, которые доносятся до защитников.
Отметим, что ранее Святослав Паламар в комментарии "Радио Свобода" сказал, что деблокада Мариуполя возможна.
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