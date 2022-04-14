Журналист: Судьба почти пятисот моряков из крейсера "Москва" неизвестна
Не жалко
фото из открытых источников
Журналист Роман Цымбалюк, специализирующийся на военной тематике, раскрыл подробности судьбы экипажа российского крейсера "Москва", подбитого ЗСУ в Черном море.
Как отмечает журналист, четырнадцать моряков из крейсера были доставлены в Севастополь, а судьба оставшихся 496-ти моряков остается неизвестной.
Отметим, что турецкие СМИ пишут о том, что Турция отказалась от эвакуации русских моряков.
Также добавим, что Defense Express пишет о том, что на "Москве" были/могут быть ядерные боеприпасы.
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