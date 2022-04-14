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Журналист: Судьба почти пятисот моряков из крейсера "Москва" неизвестна

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Журналист: Судьба почти пятисот моряков из крейсера "Москва" неизвестна

фото из открытых источников

UA-Футбол
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Журналист Роман Цымбалюк, специализирующийся на военной тематике, раскрыл подробности судьбы экипажа российского крейсера "Москва", подбитого ЗСУ в Черном море.

Как отмечает журналист, четырнадцать моряков из крейсера были доставлены в Севастополь, а судьба оставшихся 496-ти моряков остается неизвестной.

Отметим, что турецкие СМИ пишут о том, что Турция отказалась от эвакуации русских моряков.

Также добавим, что Defense Express пишет о том, что на "Москве" были/могут быть ядерные боеприпасы.

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В статье: война с Россией
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