Журналист: Судьба почти пятисот моряков из крейсера "Москва" неизвестна

Журналист Роман Цымбалюк, специализирующийся на военной тематике, раскрыл подробности судьбы экипажа российского крейсера "Москва", подбитого ЗСУ в Черном море.

Как отмечает журналист, четырнадцать моряков из крейсера были доставлены в Севастополь, а судьба оставшихся 496-ти моряков остается неизвестной.

Отметим, что турецкие СМИ пишут о том, что Турция отказалась от эвакуации русских моряков.

Также добавим, что Defense Express пишет о том, что на "Москве" были/могут быть ядерные боеприпасы.