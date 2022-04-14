США не относятся легкомысленно к угрозе ядерного удара со стороны россии, - CNN
Это было бы ошибкой
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Американское издание CNN цитирует слова директора ЦРУ Билла Бернса, выразившего отношение Штатов к возможному применению россией тактического ядерного оружия.
"Учитывая потенциальное отчаяние президента путина и российского руководства, с учетом неудач, с которыми они до сих пор сталкивались в военной сфере, никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, заключающейся в потенциальном применении тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности", - сказал Бернс.
В то же время, США не видят никаких шагов россии, подтверждающих вероятность такого удара.
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