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Президент США выразил готовность посетить Киев во время войны

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Это был бы очень важный и смелый шаг

Президент США выразил готовность посетить Киев во время войны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент США Джо Байден в ходе плановой командировки пообщался с журналисткой по поводу визита кого-то из американских высокопоставленных чиновников в столицу воюющей Украины Киев.

"Планируете ли вы отправить кого-то из чиновников в Украину? Кто-то из высокопоставленных чиновников посетит Украину?", - спросили Байдена.

Президент США ответил, что его администрация сейчас работает над этим вопросом.

Журналистка уточнила, кого именно подразумевает Байден, на что лидер США переспросил:

"Вы готовы поехать"?

"А вы?", - спросили в ответ Байдена.

Тот ответил коротко: "Да".

Напомним, что недавно США приняли закон ленд-лиза, упрощающий поставки оружия в Украину.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Білий дім

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