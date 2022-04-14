Президент США выразил готовность посетить Киев во время войны

Президент США Джо Байден в ходе плановой командировки пообщался с журналисткой по поводу визита кого-то из американских высокопоставленных чиновников в столицу воюющей Украины Киев.

"Планируете ли вы отправить кого-то из чиновников в Украину? Кто-то из высокопоставленных чиновников посетит Украину?", - спросили Байдена.

Президент США ответил, что его администрация сейчас работает над этим вопросом.

Журналистка уточнила, кого именно подразумевает Байден, на что лидер США переспросил:

"Вы готовы поехать"?

"А вы?", - спросили в ответ Байдена.

Тот ответил коротко: "Да".

Напомним, что недавно США приняли закон ленд-лиза, упрощающий поставки оружия в Украину.