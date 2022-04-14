Президент США выразил готовность посетить Киев во время войны
Это был бы очень важный и смелый шаг
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден в ходе плановой командировки пообщался с журналисткой по поводу визита кого-то из американских высокопоставленных чиновников в столицу воюющей Украины Киев.
"Планируете ли вы отправить кого-то из чиновников в Украину? Кто-то из высокопоставленных чиновников посетит Украину?", - спросили Байдена.
Президент США ответил, что его администрация сейчас работает над этим вопросом.
Журналистка уточнила, кого именно подразумевает Байден, на что лидер США переспросил:
"Вы готовы поехать"?
"А вы?", - спросили в ответ Байдена.
Тот ответил коротко: "Да".
Напомним, что недавно США приняли закон ленд-лиза, упрощающий поставки оружия в Украину.
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