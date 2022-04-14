Минобороны рф подтвердило затопление крейсера "Москва"
Какая печальная новость…
фото из открытых источников
Министерство так называемой обороны (фактически – нападения) российской федерации, являющейся террористом и агрессором, признало затопление в Черном море крейсера "Москва".
"Минобороны рф сообщает, что во время буксировки крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных при пожаре от детонации боезапаса, корабль потерял устойчивость.
В условиях штормового волнения моря корабль затонул", - говорится в сообщении.
Добавим, что корабль, в начале войны атаковавший остров "Змеиный", а затем обстреливающий территорию Украины из Черного моря, был подбит двумя ракетами "Нептун". Однако россия заявляла о том, что на борту детонировали боеприпасы из-за пожара, возникшего из-за неосмотрительности экипажа. Также россия распространяла информацию о том, что "Москва" не утонула, но была отбуксирована в Севастополь на ремонт.
Ранее Пентагон также заявлял, что "Москва" остается на плаву, а вот турецкие и румынские СМИ подтверждали информацию украинской стороны о затоплении.
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