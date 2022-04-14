  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Минобороны рф подтвердило затопление крейсера "Москва"
В тренде

Минобороны рф подтвердило затопление крейсера "Москва"

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

Какая печальная новость…

Минобороны рф подтвердило затопление крейсера "Москва"

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

Министерство так называемой обороны (фактически – нападения) российской федерации, являющейся террористом и агрессором, признало затопление в Черном море крейсера "Москва".

"Минобороны рф сообщает, что во время буксировки крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных при пожаре от детонации боезапаса, корабль потерял устойчивость.

В условиях штормового волнения моря корабль затонул", - говорится в сообщении.

Добавим, что корабль, в начале войны атаковавший остров "Змеиный", а затем обстреливающий территорию Украины из Черного моря, был подбит двумя ракетами "Нептун". Однако россия заявляла о том, что на борту детонировали боеприпасы из-за пожара, возникшего из-за неосмотрительности экипажа. Также россия распространяла информацию о том, что "Москва" не утонула, но была отбуксирована в Севастополь на ремонт.

Ранее Пентагон также заявлял, что "Москва" остается на плаву, а вот турецкие и румынские СМИ подтверждали информацию украинской стороны о затоплении.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ukraine NOW

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Papaye (Dnipro)
14.04.2022 в 23:45
"капітан Колесніков пішит ім пісьмо"(с)
Ответить
0
0
avatar
Extrim4ik (Extreme)
14.04.2022 в 23:24
Как же они в своей РФ ещё воздержались от того, чтоб не придумать какое-то враньё по этому поводу... У них это ж популярно и модно сейчас, всё перекручивать в фейки, враньё, и т.п.
Ответить
+1
0
SSFC (Белозерье)
14.04.2022 в 23:39
Їм досить того, що то детонація через рукожопість...ну і народ відразу згадає "курськ" і заспокійливі слова свого презика. І навіть розбиратись не стане, що, чому та як. "Он утонул"(с) підарас хуйло.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...