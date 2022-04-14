  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский провел разговор с Макроном. Главная тема – расследование российских преступлений и сопротивление украинцев
В тренде

Зеленский провел разговор с Макроном. Главная тема – расследование российских преступлений и сопротивление украинцев

Общие новости
(1 голосов)

Дипломатический фронт

Зеленский провел разговор с Макроном. Главная тема – расследование российских преступлений и сопротивление украинцев

ОП

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре, который состоялся у него с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Главная тема беседы – расследование российских преступлений и сопротивление украинцев захватчику.

Отметим, что ранее Зеленский отреагировал на слова Макрона о том, что "украинцы и россияне – братские народы" и обещал поговорить об этом с лидером Франции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...