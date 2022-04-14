Зеленский провел разговор с Макроном. Главная тема – расследование российских преступлений и сопротивление украинцев
Дипломатический фронт
ОП
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре, который состоялся у него с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Главная тема беседы – расследование российских преступлений и сопротивление украинцев захватчику.
Провів перемовини з Президентом ???????? @EmmanuelMacron. Обговорили розслідування російських злочинів, опір ???????? народу загарбнику. Цінуємо вагому підтримку ????????. Також обговорили переговорний процес. Прагнемо миру в Україні, у Європі!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 14, 2022
Отметим, что ранее Зеленский отреагировал на слова Макрона о том, что "украинцы и россияне – братские народы" и обещал поговорить об этом с лидером Франции.
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