Зеленский провел разговор с Макроном. Главная тема – расследование российских преступлений и сопротивление украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре, который состоялся у него с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Главная тема беседы – расследование российских преступлений и сопротивление украинцев захватчику.

Провів перемовини з Президентом ???????? @EmmanuelMacron. Обговорили розслідування російських злочинів, опір ???????? народу загарбнику. Цінуємо вагому підтримку ????????. Також обговорили переговорний процес. Прагнемо миру в Україні, у Європі! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 14, 2022

Отметим, что ранее Зеленский отреагировал на слова Макрона о том, что "украинцы и россияне – братские народы" и обещал поговорить об этом с лидером Франции.