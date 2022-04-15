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Зеленский: россия начала войну не 24-го февраля. Российские войска пришли еще в 2014-м году

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Зеленский: россия начала войну не 24-го февраля. Российские войска пришли еще в 2014-м году

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему народу по итогам пятидесятого дня полномасштабной войны с россией. Президент, однако, напомнил, что воюем с извергами не с 24-го февраля, а с 2014-го года, когда россия захватила Крым и начала войну на Донбассе.

"россия начала войну против Украины не 24-го февраля. Российские войска пришли еще в 2014-м году, захватили наш Крым, начали страшную и безгранично циничную войну на Донбассе.

Они убивали наших людей 8 лет. 14 тысяч погибших за это время. Через 50 дней полномасштабной агрессии россия показала, что именно Донбасс для нее – главная мишень. Луганскую и Донецкую области российские войска разрушают так, будто хотят, чтобы там не осталось людей вообще", - сказал глава государства.

В то же время, президент очень высоко ценит способность украинцев защищаться от нашествия:

"50 дней нашей обороны – это достижение. Достижение миллионов украинцев. За 50 дней этой войны Украина стала героем – для всего свободного мира".

Также Зеленский рассказал о награждении защитников и защитниц Украины, о напутственных словах спортсменам и многом другом. Смотрите в видеообращении.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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