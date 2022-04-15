Вылет Барселоны из Лиги Европы, дата матча Шотландия - Украина. Главные новости за 14 апреля 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 14 апреля

Выездная ничья 1:1 давала хорошие шансы "Барселоне" на выход в полуфинал, но на своем поле команда Хави умудрилась проиграть "Айнтрахту" со счетом 3:2. Уже на четвертой минуте Костич реализовал пенальти, затем Борре сделал счет 2:0 в пользу гостей, а через некоторое время Костич оформил дубль. "Барсе" удалось избежать разгрома только благодаря голам Бускетса и Депая в дополнительное время.

В полуфинале Лиги Европы "Айнтрахт" встретится с "Вест Хэмом", который разгромил на выезде "Лион" (3:0). Трудолюбивая команда Дэвида Мойеса провела очнь хороший матч, по одному голу забили Доусон, Райс и Боуэн. Поучаствовал в победе и Андрей Ярмоленко, отыграв шесть минут после выхода на замену. Руслан Малиновский провел на поле 58 минут, но не помог "Аталанте" избежать поражения в игре с "РБ Лейпцигом" (0:2). Соперником немецкой команды в полуфинале будет "Рейнджерс", переигравший "Брагу" (3:1).

"Рома" Жозе Моуриньо с четвертой попытки смогла обыграть норвжеский "Буде-Глимт" (4:0) и вышла в полуфинал Лиги конференций, где встретится с "Лестером", переигравшим ПСВ (2:1). Вторая полуфинальная пара нового турнира – "Марсель" - "Фейеноорд".

Названа официальная дата перенесенного матча между сборными Украины и Шотландии в рамках отбора на Чемпионат мира 2022. Команды сыграют первого июня 2022-го года, информирует УЕФА. Победитель пары сыграет пятого июня против Уэльса в финале плей-офф. По словам главного тренера сборной Украины Александра Петракова, он планирует провести сбор 28 апреля.

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