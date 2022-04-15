Россияне ракетами обстреляли Киев и другие города Украины

Вечером 14 апреля сигнал воздушной тревоги сработал фактически по всей территории Украины.

Затем стали появляться сообщения о взрывах в разных городах страны.

По сообщениям СМИ, в Киеве раздалось несколько взрывов. Сообщалось, что в некоторых районах даже начал исчезать свет.

Также известно о взрывах в Белой Церкви и Херсоне.

Есть сообщения, что в Ивано-Франковской области российская ракета попала в нефтебазу.

О последствиях массированного ракетного обстрела пока ничего не известно