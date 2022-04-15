Россия еще может нанести удар по Киеву – Пентагон
Даже не сомневаемся
Фото: Фокус
Cтолице Украины и другим городам страны грозят ракетные обстрелы со стороны россии. Об этом заявил представитель Пентагона Джо Кирби.
"Да, конечно, Россия имеет возможности нанести удар по Киеву", — отметил Кирби в ответ на просьбу прокомментировать заявления Кремля о намерении нацелить свои ракеты на "центры принятия решений".
Представитель Пентагона подчеркнул, что даже когда Россия начала отводить свои войска от украинской столицы, от Чернигова, из северной части Украины, в США не считали, что Киев избежал опасности, особенно с воздуха.
"Мы говорили об этом много раз, даже на ранних стадиях отвода и передислокации российских войск", - напомнил представитель оборонного ведомства США.
Он отметил, что Россия до сих пор имеет средства для нанесения ударов с большого расстояния, такие как крылатые и баллистические ракеты.
В то же время, по его словам, не только Киев, но и другие города Украины до сих пор находятся под опасностью воздушных ударов.
Остается добавить, что в ночь на пятницу, 15 апреля в столице Украины прогремели взрывы. Пока неизвестно, были ли попадания куда-либо или же это сработала украинская ППО.
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