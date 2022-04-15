В Киевской области местный житель самостоятельно ликвидировал 12 российских оккупантов

Житель Киевской области с позывным "Волк" находился в одном из самых горячих городов с самого начала широкомасштабной агрессии россии против Украины. Он начал выполнять задачи в интересах разведки и ВСУ на период войны.

После вхождения оккупационных войск "Волк" предоставлял точную информацию о дислокации врага на оккупированной территории. Имея собственное спортивное и охотничье оружие, провел несколько вылазок в тылу врага. Как результат – ликвидировано 12 военнослужащих противника, которые были вовлечены в боевое патрулирование и охрану вблизи местного храма УПЦ МП, который использовался как опорный пункт и склад медикаментов и горючего.

Кроме того, как сообщает ГУР, "Волк" во время одной из попыток прорыва десанта противника на БТР в сторону Киева, с дистанции около 100 метров нанес поражение личному составу противника, который находился на броне (точное количество ликвидированных оккупантов назвать сложно, но все кто был на броне, были уничтожены).

Также "Волк" помогал эвакуироваться гражданскому населению, среди которых были дети. Отдельного внимания заслуживает его скромность. Во время разговора и просьбы дать согласие на эту публикацию он сказал: "Точное количество выведенных мною из "красной" зоны людей - 23 человека. 9 из них – дети. Не следует это освещать и озвучивать. Это лишнее. Главное, что все живы!".