Китай объявил о военных учениях в районе Тайваня из-за визита конгрессменов США
Напряжение на востоке Азии
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 14 апреля на Тайвань прибыли американская делегация с конгрессменами Линдси Грэмом и Бобом Менендесом. Второй известен тем, что в феврале предложил законопроект о переименовании посольства Тайбея в Вашингтоне в посольство Тайваня.
Как известно, Китай не признает независимость острова, куда бежали миллионы китайцев, поддержавших Чан Кайши в гражданской войне в 40-х годах. Пекин очень болезненно реагирует на любые попытки признания независимости острова.
В ответ на визит конгрессменов США на Тайвань министерство оборони КНР заявило, что такой шаг "серьезно подрывает политическую основу отношений с КНР и усиливает напряженность в Тайваньском проливе". При этом Китай объявил о проведении военных учений в районе Тайваня.
Стоит добавить, что риторика Пекина в отношении Тайваня в последние годы стала более агрессивной. США и другие западные страны оказывают дипломатическую и военную поддержку Тайбэю.
Напомним, что ранее в воды Японского моря вошел американский авианосец "Авраам Линкольн", который проведет совместные учения с силами самообороны Японии.
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