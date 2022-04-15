Неописуемые зверства. Российская армия проводит эксгумацию тел в Мариуполе во дворах домов

Новый уровень "зачисток" от оккупантов. Как сообщили находящиеся в городе мариупольцы, российские войска начали процесс эксгумации тел, которые до этого были похоронены во дворах жилых домов. Более того, орки запрещают захоронение убитых ими же людей.

В каждом дворе поставили своего смотрителя, который не дает возможности мариупольцам придать земле своих умерших родных или знакомых. Зачем проводится эксгумация, куда будут доставлены тела – неизвестно.

Учитывая, что украинская разведка зафиксировала в Мариуполе 13 мобильных крематориев, можно предположить, что российские оккупационные войска пытаются всеми способами замести следы своих военных преступлений в городе. Тем не менее, весь мир уже фиксирует многочисленные преступления русской армии в Мариуполе – каждый преступник понесет наказание.