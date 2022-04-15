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Неописуемые зверства. Российская армия проводит эксгумацию тел в Мариуполе во дворах домов

Общие новости
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(2 голосов)

Ничего святого в монстрах быть не может

Неописуемые зверства. Российская армия проводит эксгумацию тел в Мариуполе во дворах домов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новый уровень "зачисток" от оккупантов. Как сообщили находящиеся в городе мариупольцы, российские войска начали процесс эксгумации тел, которые до этого были похоронены во дворах жилых домов. Более того, орки запрещают захоронение убитых ими же людей.

В каждом дворе поставили своего смотрителя, который не дает возможности мариупольцам придать земле своих умерших родных или знакомых. Зачем проводится эксгумация, куда будут доставлены тела – неизвестно.

Учитывая, что украинская разведка зафиксировала в Мариуполе 13 мобильных крематориев, можно предположить, что российские оккупационные войска пытаются всеми способами замести следы своих военных преступлений в городе. Тем не менее, весь мир уже фиксирует многочисленные преступления русской армии в Мариуполе – каждый преступник понесет наказание.

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В статье: война с Россией
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Источник:
t.me/mariupolrada

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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
15.04.2022 в 11:08
Если это правда... То это это пиз#ец какой-то...
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