Неописуемые зверства. Российская армия проводит эксгумацию тел в Мариуполе во дворах домов
Ничего святого в монстрах быть не может
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Новый уровень "зачисток" от оккупантов. Как сообщили находящиеся в городе мариупольцы, российские войска начали процесс эксгумации тел, которые до этого были похоронены во дворах жилых домов. Более того, орки запрещают захоронение убитых ими же людей.
В каждом дворе поставили своего смотрителя, который не дает возможности мариупольцам придать земле своих умерших родных или знакомых. Зачем проводится эксгумация, куда будут доставлены тела – неизвестно.
Учитывая, что украинская разведка зафиксировала в Мариуполе 13 мобильных крематориев, можно предположить, что российские оккупационные войска пытаются всеми способами замести следы своих военных преступлений в городе. Тем не менее, весь мир уже фиксирует многочисленные преступления русской армии в Мариуполе – каждый преступник понесет наказание.
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