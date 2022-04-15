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Ирина Верещук – о работе гуманитарных коридоров 15 апреля

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Актуальная информация в контексте войны

Ирина Верещук – о работе гуманитарных коридоров 15 апреля

ОП

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Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о работе гуманитарных коридоров 15 апреля, согласовано 9 демилитаризованных зон.

Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.

Северодонецк – Бахмут (место сбора – проспект Химиков, 28).

Лисичанск – Бахмут (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).

Попасная – Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42).

с. Горное – Бахмут (место сбора – ул. Гагарина, 13).

Рубежное – Бахмут.

Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск.

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В статье: война с Россией Ирина Верещук
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Источник:
t.me/vereschuk_iryna

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