Ирина Верещук – о работе гуманитарных коридоров 15 апреля
Актуальная информация в контексте войны
ОП
Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о работе гуманитарных коридоров 15 апреля, согласовано 9 демилитаризованных зон.
Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.
Северодонецк – Бахмут (место сбора – проспект Химиков, 28).
Лисичанск – Бахмут (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
Попасная – Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42).
с. Горное – Бахмут (место сбора – ул. Гагарина, 13).
Рубежное – Бахмут.
Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск.
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