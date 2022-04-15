российские военные поснимали украинские флаги в городе Скадовск

Утром 15 апреля в Скадовске в Херсонской области армия российской федерации сняла флаги Украины со здания городского совета и с флагштока в центре города, повесив свои триколоры. Об этом сообщил в своем Facebook городской голова Скадовска Александр Яковлев.

"Тем самым они говорят, что в дальнейшем они несут полную ответственность за все, что происходит в городе и общине. Скадовский городской совет не будет сотрудничать с оккупантами, поэтому сегодня ни один работник исполкома не будет работать в здании под вражеским флагом. Независимо от внешних обстоятельств и пребывания в должности наше служение Украине, родному городу и своей общине продолжается".