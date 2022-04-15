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российские военные поснимали украинские флаги в городе Скадовск

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Итог будет один: тряпки сожжем, сине-желтый стяг вернем обратно

российские военные поснимали украинские флаги в городе Скадовск

Александр Яковлев Facebook

Новина українською

Утром 15 апреля в Скадовске в Херсонской области армия российской федерации сняла флаги Украины со здания городского совета и с флагштока в центре города, повесив свои триколоры. Об этом сообщил в своем Facebook городской голова Скадовска Александр Яковлев.

"Тем самым они говорят, что в дальнейшем они несут полную ответственность за все, что происходит в городе и общине. Скадовский городской совет не будет сотрудничать с оккупантами, поэтому сегодня ни один работник исполкома не будет работать в здании под вражеским флагом. Независимо от внешних обстоятельств и пребывания в должности наше служение Украине, родному городу и своей общине продолжается".

Напомним, вчера 14 апреля над городской администрацией Алешек Херсонской области тоже повесили флаг рф.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
15.04.2022 в 11:06
Если быть точнее - ВРЕМЕННО ПОСНИМАЛИ
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