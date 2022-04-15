Шевченко встретился с мэром Милана и обсудил вопрос помощи беженцам

Известный в прошлом футболист и экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко встретился с мэром Милана Беппе Салой в Италии.

Экс-футболист "россонери" обсудил с политиком аспекты помощи беженцам и заявил о готовности профинансировать работу колл-центра для украинцев. Он будет помогать нашим соотечественникам, которые приезжают в Милан в поисках приюта, работы и гуманитарной помощи.

Также мэр города заявил, что операторы помогут беженцам найти школу или садик для детей, пойти на курсы итальянского языка и записаться на спортивные секции. Телефон 020205 заработает в конце апреля.