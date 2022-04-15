Попьет у россиян крови. Чехия поставила Украине РСЗО под названием Vampire
Говорят, ВСУ уже их использует
Tomas Kovarik
Чешская Республика поставила Украине несколько ракетных установок и гаубиц в рамках военных поставок, которые достигли сотен миллионов долларов и будут продолжаться. Реактивные системы залпового огня RМ-70 Vampire и самоходные гаубицы DANA ShKH vz. 77 152 мм недавно поступили на вооружение украинской армии со складов Чехии, как сообщает MilitaryLeak.
Чехия – одна из самых активных стран ЕС, поддерживающих Украину.
RM-70 (чеш. raketomet vzor 1970 — образец ракетной установки 1970 года) — реактивная система залпового огня (РСЗО) производства Чехословакии. Чехословацкая версия советской РСЗО БМ-21 или "Град". По классификации НАТО — М1972.
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