Попьет у россиян крови. Чехия поставила Украине РСЗО под названием Vampire

Чешская Республика поставила Украине несколько ракетных установок и гаубиц в рамках военных поставок, которые достигли сотен миллионов долларов и будут продолжаться. Реактивные системы залпового огня RМ-70 Vampire и самоходные гаубицы DANA ShKH vz. 77 152 мм недавно поступили на вооружение украинской армии со складов Чехии, как сообщает MilitaryLeak.

Чехия – одна из самых активных стран ЕС, поддерживающих Украину.

RM-70 (чеш. raketomet vzor 1970 — образец ракетной установки 1970 года) — реактивная система залпового огня (РСЗО) производства Чехословакии. Чехословацкая версия советской РСЗО БМ-21 или "Град". По классификации НАТО — М1972.