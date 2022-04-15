Минобороны рф заявило о якобы сбитом украинском вертолете. В Белгороде сработала ПВО

Министерство обороны россии объявило о том, что комплексом С-400 якобы был сбит украинский вертолет Ми-8, атаковавший накануне село Климово в Брянской области.

Также российские средства массовой пропаганды публикуют сообщения, что над Белгородом было выпущено как минимум две противоракеты по воздушным целям. Также публикуются соответствующие видео.

Напомним, в среду, 13 апреля россия объявила об обстрелах приграничных пунктов со стороны Украины и пригрозила в ответ ударить по «центрам принятия решений».

Ранее, как известно, в Белгороде случился пожара на нефтебазе, а также взорвался склад с боеприпасами. В последнее время в приграничных областях рф был введен желтый уровень террористической угрозы. Украинская разведка предупреждает о возможных провокациях со стороны российских спецслужб.