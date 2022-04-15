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рф сама обстреляла село в Брянской области, однако обвинила в этом Украину

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рф сама обстреляла село в Брянской области, однако обвинила в этом Украину

СБУ

Новина українською

рф сама обстреляла село Климово в Брянской области, однако обвинила в этом Украину. Это подтверждают свежие перехваты телефонных разговоров оккупантов, находящихся в распоряжении СБУ.

"Это наши херачат", – объясняет жене российский захватчик, который сейчас находится в Донецкой области.

На вопрос "зачем так делать?" отвечает просто: "Так надо. Так делают для того, чтобы типа хохлы провоцируют. И вот потому попадают".

Очевидно, что Кремлю безразличны не только свои военные, но и гражданские россияне, также пострадавшие от обстрела войск рф.

"Такая же херня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. По сути это ФСБшники. Просто сейчас Украина никак не могла достреливать с такой расстояния до Климово", – добавляет оккупант.

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Он говорит, что после этого решил написать отказ от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

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В статье: СБУ война с Россией
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Источник:
t.me/SBUkr

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Extrim4ik (Extreme)
15.04.2022 в 12:24
Ничего нового...
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