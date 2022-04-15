20 тысяч за 50 дней. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
Плюс одна единица в графе корабля
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях российской армии в войне с Украиной в период с 24 февраля по 15 апреля.
За 50 дней с момента полномасштабного вторжения число убитых российских солдат достигло отметки в 20 тысяч (+100 в сутки)
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 756 ед (+3 в сутки),
- боевых бронированных машин ‒ 1976 ед (+8),
- артиллерийских систем – 366 ед,
- РСЗО - 122 ед,
- средства ПВО - 66 ед (+2),
- самолетов – 163 ед (+3),
- вертолетов – 144 ед,
- автомобильной техники - 1443 ед (+6),
- корабли/катера - 8 ед (+1),
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 135 ед (+1),
- специальная техника – 25,
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Как известно, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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