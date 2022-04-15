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20 тысяч за 50 дней. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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20 тысяч за 50 дней. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях российской армии в войне с Украиной в период с 24 февраля по 15 апреля.

За 50 дней с момента полномасштабного вторжения число убитых российских солдат достигло отметки в 20 тысяч (+100 в сутки)

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 756 ед (+3 в сутки),
  • боевых бронированных машин ‒ 1976 ед (+8),
  • артиллерийских систем – 366 ед,
  • РСЗО - 122 ед,
  • средства ПВО - 66 ед (+2),
  • самолетов – 163 ед (+3),
  • вертолетов – 144 ед,
  • автомобильной техники - 1443 ед (+6),
  • корабли/катера - 8 ед (+1),
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 135 ед (+1),
  • специальная техника – 25,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Как известно, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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В статье: война с Россией
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