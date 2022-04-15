20 тысяч за 50 дней. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях российской армии в войне с Украиной в период с 24 февраля по 15 апреля.

За 50 дней с момента полномасштабного вторжения число убитых российских солдат достигло отметки в 20 тысяч (+100 в сутки)

Потери россиян в технике:

танков ‒ 756 ед (+3 в сутки),

боевых бронированных машин ‒ 1976 ед (+8),

артиллерийских систем – 366 ед,

РСЗО - 122 ед,

средства ПВО - 66 ед (+2),

самолетов – 163 ед (+3),

вертолетов – 144 ед,

автомобильной техники - 1443 ед (+6),

корабли/катера - 8 ед (+1),

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 135 ед (+1),

специальная техника – 25,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Как известно, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.