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Принудительная посадка с последующей поджаркой. ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52

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Нефиг летать!

Принудительная посадка с последующей поджаркой. ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52

93-тя ОМБр Холодний Яр

Новина українською

Украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52. Оккупанты пытались атаковать наших бойцов.

"Эта ночь была чрезвычайно результативной для одного из механизированных батальонов 93 бригады Холодный Яр. В его полосе ответственности совершил принудительную посадку с последующей поджаркой российский боевой вертолет Ка-52. Оккупанты планировали поражать технику и живую силу бригады, впрочем, наши бойцы внесли свои коррективы в их планы и отправили их пилотов на концерт кобзона".

Ка-52 – российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Он способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

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В статье: война с Россией
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