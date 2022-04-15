Принудительная посадка с последующей поджаркой. ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52

Украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52. Оккупанты пытались атаковать наших бойцов.

"Эта ночь была чрезвычайно результативной для одного из механизированных батальонов 93 бригады Холодный Яр. В его полосе ответственности совершил принудительную посадку с последующей поджаркой российский боевой вертолет Ка-52. Оккупанты планировали поражать технику и живую силу бригады, впрочем, наши бойцы внесли свои коррективы в их планы и отправили их пилотов на концерт кобзона".