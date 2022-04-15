Принудительная посадка с последующей поджаркой. ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52
Нефиг летать!
93-тя ОМБр Холодний Яр
Украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52. Оккупанты пытались атаковать наших бойцов.
"Эта ночь была чрезвычайно результативной для одного из механизированных батальонов 93 бригады Холодный Яр. В его полосе ответственности совершил принудительную посадку с последующей поджаркой российский боевой вертолет Ка-52. Оккупанты планировали поражать технику и живую силу бригады, впрочем, наши бойцы внесли свои коррективы в их планы и отправили их пилотов на концерт кобзона".
Ка-52 – российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Он способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.
Популярное сейчас
- Москва угрожает усилить удары по Киеву и требует от США прекратить поставки оружия
- Минобороны рф заявило о якобы сбитом украинском вертолете. В Белгороде сработала ПВО
- Россия еще может нанести удар по Киеву – Пентагон
- Украинские морпехи в Мариуполе вышли из окружения и объединились с полком Азов
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф
Новости по теме
- 00:42 Украинские Зеленский: россия начала войну не 24-го февраля. Российские войска пришли еще в 2014-м году
- 00:20 Украинские Франция на уровне ЕС поддержала нефтяное эмбарго против россии, - Дмитрий Кулеба
- 23:39 Украинские Зеленский провел разговор с Макроном. Главная тема – расследование российских преступлений и сопротивление украинцев