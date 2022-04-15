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Днепровские силы ПВО сыграют ключевую роль на следующем этапе войны с россией

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Точнее, уже играют и продолжат

Днепровские силы ПВО сыграют ключевую роль на следующем этапе войны с россией

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Издание BBC обнародовало эксклюзивное интервью украинского офицера ПВО о битве за контроль над небом Украины. Для победы ВСУ необходимо сочетание оружия большой, средней и малой дальности – таким образом будет обеспечена так называемая многоуровневая оборона. Капитан Василий Кравчук отметил:

"В ближайшие недели не дадут передышку. россия, возможно, получила окровавленный нос в своих неудачных попытках захватить Киев, но теперь, когда восточный регион Донбасса находится в поле зрения москвы, мужчины и женщины Днепровской зенитно-ракетной бригады будут играть ключевую роль в следующем этапе войны".

"Прошедшие войны показали: кто властвует в воздухе, тот и выигрывает войну".

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В статье: война с Россией
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Источник:
bbc.com

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