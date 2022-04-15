Днепровские силы ПВО сыграют ключевую роль на следующем этапе войны с россией

Издание BBC обнародовало эксклюзивное интервью украинского офицера ПВО о битве за контроль над небом Украины. Для победы ВСУ необходимо сочетание оружия большой, средней и малой дальности – таким образом будет обеспечена так называемая многоуровневая оборона. Капитан Василий Кравчук отметил:

"В ближайшие недели не дадут передышку. россия, возможно, получила окровавленный нос в своих неудачных попытках захватить Киев, но теперь, когда восточный регион Донбасса находится в поле зрения москвы, мужчины и женщины Днепровской зенитно-ракетной бригады будут играть ключевую роль в следующем этапе войны".