Днепровские силы ПВО сыграют ключевую роль на следующем этапе войны с россией
Точнее, уже играют и продолжат
Getty Images / Global Images Ukraine
Издание BBC обнародовало эксклюзивное интервью украинского офицера ПВО о битве за контроль над небом Украины. Для победы ВСУ необходимо сочетание оружия большой, средней и малой дальности – таким образом будет обеспечена так называемая многоуровневая оборона. Капитан Василий Кравчук отметил:
"В ближайшие недели не дадут передышку. россия, возможно, получила окровавленный нос в своих неудачных попытках захватить Киев, но теперь, когда восточный регион Донбасса находится в поле зрения москвы, мужчины и женщины Днепровской зенитно-ракетной бригады будут играть ключевую роль в следующем этапе войны".
"Прошедшие войны показали: кто властвует в воздухе, тот и выигрывает войну".
Популярное сейчас
- Скандальный игрок Динамо поддержал Украину в матче с Галатасараем
- Россия еще может нанести удар по Киеву – Пентагон
- Вылет Барселоны из Лиги Европы, дата матча Шотландия - Украина. Главные новости за 14 апреля
- Азов и пехотинцы выступили с совместным заявлением после объединения сил в Мариуполе
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией
Новости по теме
- 00:42 Украинские Зеленский: россия начала войну не 24-го февраля. Российские войска пришли еще в 2014-м году
- 00:20 Украинские Франция на уровне ЕС поддержала нефтяное эмбарго против россии, - Дмитрий Кулеба
- 23:39 Украинские Зеленский провел разговор с Макроном. Главная тема – расследование российских преступлений и сопротивление украинцев