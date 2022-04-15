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Вернидуб - о Зеленском: Мы выбрали достойного человека в президенты

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Специалист дал оценку действующему президента нашей страны

Вернидуб - о Зеленском: Мы выбрали достойного человека в президенты

Новина українською

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб, который сейчас воюет на юге Украины, высказался о президенте нашей страны Владимире Зеленском.

"Могу сказать, что мы действительно выбрали достойного человека в президенты. Я думаю, он как наш вожак. Даже не могу подобрать слов. Он действительно тот человек, с которым все идут и пойдут до конца. Чтобы он оставался таким, как есть, а мы все сделаем.

Как сказал Поворознюк (президент клуба "Ингулец" из Петрово. – прим.), мы будем е****ть всех, кого надо, чтобы наша Ненька-Украина расцвела и жила лучше, чем до этого", - рассказал Вернидуб.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
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