Вернидуб - о Зеленском: Мы выбрали достойного человека в президенты
Специалист дал оценку действующему президента нашей страны
Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб, который сейчас воюет на юге Украины, высказался о президенте нашей страны Владимире Зеленском.
"Могу сказать, что мы действительно выбрали достойного человека в президенты. Я думаю, он как наш вожак. Даже не могу подобрать слов. Он действительно тот человек, с которым все идут и пойдут до конца. Чтобы он оставался таким, как есть, а мы все сделаем.
Как сказал Поворознюк (президент клуба "Ингулец" из Петрово. – прим.), мы будем е****ть всех, кого надо, чтобы наша Ненька-Украина расцвела и жила лучше, чем до этого", - рассказал Вернидуб.
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Источник:pressing
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