Польша готова к войне с россией - МИД

Министерство иностранных дел Польши прокомментировало возможность нападения российской федерации.

"Мы всегда готовы к этому. И не только мы, но и наши союзники. Готовы все члены НАТО. Если владимир путин начнет какую-то агрессию против Польши, Литвы, Латвии, Эстонии или Финляндии, если она будет в НАТО, то это будет красная линия для всех нас", - сказал спикер МИД Польши Лукаш Ясина.

Отметим, что Польша является одним из главных партнеров Украины в борьбе с россиянами. Польша приняла большую часть украинских беженцев, регулярно поставляет вооружение и является важным транспортным хабом для поставок из других западных стран.