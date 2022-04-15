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Польша готова к войне с россией - МИД

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А вместе с ней и все НАТО

Польша готова к войне с россией - МИД

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министерство иностранных дел Польши прокомментировало возможность нападения российской федерации.

"Мы всегда готовы к этому. И не только мы, но и наши союзники. Готовы все члены НАТО. Если владимир путин начнет какую-то агрессию против Польши, Литвы, Латвии, Эстонии или Финляндии, если она будет в НАТО, то это будет красная линия для всех нас", - сказал спикер МИД Польши Лукаш Ясина.

Отметим, что Польша является одним из главных партнеров Украины в борьбе с россиянами. Польша приняла большую часть украинских беженцев, регулярно поставляет вооружение и является важным транспортным хабом для поставок из других западных стран.

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В статье: война с Россией
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