Пентагон: Затопление крейсера Москва - это большой удар по морской мощи россии
Британская разведка согласна с этим
Крейсер Москва, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Затопление военного корабля "Москва", которое произошло в четверг, 14 апреля, стало "большим ударом" по военно-морской мощи России в Черном море, заявили в Пентагоне.
"Это большой удар по Черноморскому флоту, это... был важнейший компонент в рамках их попыток установить своего рода господство в Черном море, - сказал в интервью CNN официальный представитель Пентагона Джон Кирби. – Это повлияет на их способности".
Кирби сказал, что Соединенные Штаты не могут подтвердить точную причину гибели корабля.
"Мы также не в состоянии опровергнуть версию украинской стороны, - добавил он. - Вполне вероятно и возможно, что они действительно атаковали его ракетой "Нептун" или, может быть, чем-то еще".
В свою очередь разведка Британии указывает, что вероятно, рф пересмотрит свою позицию в Черном море после затопления "Москвы". "Являясь флагманом Черноморского флота россии, "Москва" выполняла ключевую роль как командного корабля, так и узла противовоздушной обороны", - говорится в отчете разведки.
Напомним, что в четверг вечером минобороны рф объявило и о том, что ракетный крейсер затонул в Черном море после повреждения, которое привело к пожару. В россии не указывают причину крушения корабля, судьба экипажа неизвестна. В то же время в Украине сообщают, что корабль был атаковать ракетами "Нептун".
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