  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне пустили в бой новый вид бомбардировщиков. Ими был нанесен удар по Мариуполю
В тренде

Россияне пустили в бой новый вид бомбардировщиков. Ими был нанесен удар по Мариуполю

Общие новости
(2 голосов)

Аккумулируют все ресурсы

Россияне пустили в бой новый вид бомбардировщиков. Ими был нанесен удар по Мариуполю

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузняк в пятницу, 15-го апреля, рассказал о новом виде бомбардировщиков, используемых россией в войне против Украины. Речь идет о бомбардировщиках дальнего действия Ту-22М3.

По словам спикера, ими был нанесен удар по Мариуполю, где продолжаются бои за контроль над городом. Мотузняк добавил, что россия не отказалась от своих планов установить контроль над восточными областями Украины, а также проложить сухопутный коридор в Крым. Мариуполь, часть которого контролируется украинским войском, остается последним для этого препятствием.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Труха

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Extrim4ik (Extreme)
15.04.2022 в 18:25
П.и.д.о.р.а.с.ыНа своей бы стране, под названием Российская Федерация, попробовали бы эту всю ху#ню... Может тогда бы Ваш народ не молчал...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...