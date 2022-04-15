Россияне пустили в бой новый вид бомбардировщиков. Ими был нанесен удар по Мариуполю

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузняк в пятницу, 15-го апреля, рассказал о новом виде бомбардировщиков, используемых россией в войне против Украины. Речь идет о бомбардировщиках дальнего действия Ту-22М3.

По словам спикера, ими был нанесен удар по Мариуполю, где продолжаются бои за контроль над городом. Мотузняк добавил, что россия не отказалась от своих планов установить контроль над восточными областями Украины, а также проложить сухопутный коридор в Крым. Мариуполь, часть которого контролируется украинским войском, остается последним для этого препятствием.