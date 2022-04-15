Германия планирует увеличить военный бюджет. Часть средств передадут Украине, - источник

Издание Reuters пишет о планах Германии по повышению военного бюджета страны. Как отмечает источник, ссылаясь на намерения канцлера Олафа Шольца, Германия планирует увеличить военный бюджет на два миллиарда евро.

Большая часть этих средств, по информации издания, будет направлена ​​на помощь Украине в войне с россией.

В то же время отметим, что вице-канцлер Германии Роберт Хабек сегодня выступил против поставок в Украину танков и другого тяжелого вооружения. Такой жест расценивают как ответ на нежелание Киева принять у себя президента Германии Франка Штайнмайера.