Действие гуманитарных коридоров за последний день: эвакуировали более 2 800 человек

Вице-премьер-министр Украины, Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Ирина Верещук рассказала об итогах работы гуманитарных коридоров за пятницу, 15-го апреля. Как сообщила чиновница, в безопасные места удалось эвакуироваться более 2 800 человекам.

Если точнее, то сегодня эвакуировано 2 864 человека.

Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2 494 человека. Из них:

363 человека – из Мариуполя;

2 131 человек – жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная, Попасная и поселка Горное Луганской области, несмотря на постоянные обстрелы, удалось эвакуировать 370 человек.