Действие гуманитарных коридоров за последний день: эвакуировали более 2 800 человек
Из горячих точек
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вице-премьер-министр Украины, Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Ирина Верещук рассказала об итогах работы гуманитарных коридоров за пятницу, 15-го апреля. Как сообщила чиновница, в безопасные места удалось эвакуироваться более 2 800 человекам.
Если точнее, то сегодня эвакуировано 2 864 человека.
Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2 494 человека. Из них:
- 363 человека – из Мариуполя;
- 2 131 человек – жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).
Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная, Попасная и поселка Горное Луганской области, несмотря на постоянные обстрелы, удалось эвакуировать 370 человек.
Популярное сейчас
- Источник назвал сумму, которую Брентфорд готов заплатить за Мудрика
- Принудительная посадка с последующей поджаркой. ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52
- Хави отреагировал на сенсационный вылет Барселоны из Лиги Европы
- Командование воздушных сил ВСУ сообщило, сколько вражеских целей уничтожено за сутки
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф
- Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника
Новости по теме
- 00:42 Украинские Зеленский: россия начала войну не 24-го февраля. Российские войска пришли еще в 2014-м году
- 00:20 Украинские Франция на уровне ЕС поддержала нефтяное эмбарго против россии, - Дмитрий Кулеба
- 23:39 Украинские Зеленский провел разговор с Макроном. Главная тема – расследование российских преступлений и сопротивление украинцев