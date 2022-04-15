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Действие гуманитарных коридоров за последний день: эвакуировали более 2 800 человек

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Действие гуманитарных коридоров за последний день: эвакуировали более 2 800 человек

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вице-премьер-министр Украины, Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Ирина Верещук рассказала об итогах работы гуманитарных коридоров за пятницу, 15-го апреля. Как сообщила чиновница, в безопасные места удалось эвакуироваться более 2 800 человекам.

Если точнее, то сегодня эвакуировано 2 864 человека.

Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2 494 человека. Из них:

  • 363 человека – из Мариуполя;
  • 2 131 человек – жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная, Попасная и поселка Горное Луганской области, несмотря на постоянные обстрелы, удалось эвакуировать 370 человек.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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