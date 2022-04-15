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Представитель президента Украины заявил, что россия может официально объявить войну нашей стране

Общие новости
(1 голосов)

У нас уже давно война, у них – "специальная операция"

Представитель президента Украины заявил, что россия может официально объявить войну нашей стране

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UA-Футбол
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Представитель президента Украины Федор Вениславский в беседе с журналистами выдвинул предположение, что россия может вскоре официально объявить Украине войну.

Вениславский заявил, что за последние 4-5 дней россия развернула в своих пропагандистских ресурсах (также и на территории Беларуси) широкую кампанию по дискредитации ВСУ, которые якобы готовятся к нападению в направлении Беларуси, Воронежской области рф и Крыма.

По мнению спикера, россии не хватает возможностей, чтобы сформировать необходимые резервы для достижения промежуточных целей. Чтобы получить юридические основания для масштабной мобилизации, придется объявить войну.

Напомним, что до сих пор россия запрещает своим СМИ называть войну войной, говоря о проведении так называемой "специальной операции".

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В статье: война с Россией
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Источник:
24 Канал

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Комментарии (2)
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Serhiy4 (Кривий Ріг)
15.04.2022 в 19:19
А хули. Сколько можно на трубе сидеть ?
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Serhiy4 (Кривий Ріг)
15.04.2022 в 19:19
Слазь!
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