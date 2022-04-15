Мариупольские власти сообщают о новых пытках украинцев со стороны россиян. Система напоминает ГУЛАГ и Освенцим

Мариупольский городской совет сообщает о новом виде издевательств, применяемых россиянами против жителей Мариуполя. "путин, верный последователь гитлера и сталина, реализует в Мариуполе свои извращенные мечты. Геноцид, крематории, гетто, а теперь ГУЛАГ. Это все мы видим в городе именно сейчас", - говорится в сообщении.

Городской совет добавляет:

"Стало известно об очередном нововведении оккупантов. Теперь жители могут получить еду, если отбудут трудовую повинность на разборе завалов".

Захватчики держат весь Мариуполь в заложниках и постепенно превращают его в один большой трудовой лагерь.

В 1945-м году человечество ценой десятков миллионов жизней побороло нацизм. Но этот вирус чистого зла возродился в россии. Мир должен это остановить, пока не поздно.