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Мариупольские власти сообщают о новых пытках украинцев со стороны россиян. Система напоминает ГУЛАГ и Освенцим

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Не могут захватить - так уничтожат

Мариупольские власти сообщают о новых пытках украинцев со стороны россиян. Система напоминает ГУЛАГ и Освенцим

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Мариупольский городской совет сообщает о новом виде издевательств, применяемых россиянами против жителей Мариуполя. "путин, верный последователь гитлера и сталина, реализует в Мариуполе свои извращенные мечты. Геноцид, крематории, гетто, а теперь ГУЛАГ. Это все мы видим в городе именно сейчас", - говорится в сообщении.

Городской совет добавляет:

"Стало известно об очередном нововведении оккупантов. Теперь жители могут получить еду, если отбудут трудовую повинность на разборе завалов".

Захватчики держат весь Мариуполь в заложниках и постепенно превращают его в один большой трудовой лагерь.

В 1945-м году человечество ценой десятков миллионов жизней побороло нацизм. Но этот вирус чистого зла возродился в россии. Мир должен это остановить, пока не поздно.

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В статье: война с Россией
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