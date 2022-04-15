Мариупольские власти сообщают о новых пытках украинцев со стороны россиян. Система напоминает ГУЛАГ и Освенцим
Не могут захватить - так уничтожат
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мариупольский городской совет сообщает о новом виде издевательств, применяемых россиянами против жителей Мариуполя. "путин, верный последователь гитлера и сталина, реализует в Мариуполе свои извращенные мечты. Геноцид, крематории, гетто, а теперь ГУЛАГ. Это все мы видим в городе именно сейчас", - говорится в сообщении.
Городской совет добавляет:
"Стало известно об очередном нововведении оккупантов. Теперь жители могут получить еду, если отбудут трудовую повинность на разборе завалов".
Захватчики держат весь Мариуполь в заложниках и постепенно превращают его в один большой трудовой лагерь.
В 1945-м году человечество ценой десятков миллионов жизней побороло нацизм. Но этот вирус чистого зла возродился в россии. Мир должен это остановить, пока не поздно.
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