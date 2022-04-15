Минобороны Украины напомнило ВМФ россии, что Черноморские проливы еще доступны для выхода

После затопления российского крейсера "Москва", который был флагманом российского Черноморского флота, Минобороны Украины обратилось с заявлением к ВМФ россии:

"Министерство обороны Украины напоминает ВМФ россии, что Черноморские проливы закрыты только для входа. Остающаяся на плаву часть вашего флота все еще имеет выход", - говорится в сообщении.

The Ministry of Defence of Ukraine reminds the russian navy that the Black Sea straits are closed for entry only. The part of your fleet that remains afloat still has a way out. — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 15, 2022

Добавим, что украинские и зарубежные разведки пишут о том, что потеря крейсера "Москва" – это сильный удар по способности россии удерживать боеспособность флота, а также по перспективам россиян по захвату и удержанию восточных и южных областей Украины.