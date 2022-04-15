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Кассетными боеприпасами обстрелян Николаев. Есть жертвы

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(1 голосов)

К этому нельзя привыкнуть

Кассетными боеприпасами обстрелян Николаев. Есть жертвы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил об очередных зверствах, совершенных российскими оккупантами на украинской земле.

Город-герой Николаев был обстрелян запрещенными международными договорами кассетными боезапасами неизбирательного поражения. Пять человек погибли, пятнадцать получили ранения.

Один из погибших поднял не разорванный снаряд.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Віталій Кім

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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
15.04.2022 в 21:37
Да уж, к этому не привыкнуть... Очень больно слышать, когда обстреливают украинские города... Харьков, Изюм, Мариуполь, Николаев, Херсон, Одесса, Днепр, Краматорск, Северодонецк и другие... В том числе и города временно окупированых территорий ДНР, ЛНР... Хотя опять же, брать тот же Донецк - некоторые районы шумновато, некоторые - тихо (рассказывали живые люди оттуда)В Крыму вроде сейчас более менее нормально, тихо (рассказывали оттуда знакомые)
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