Кассетными боеприпасами обстрелян Николаев. Есть жертвы

Да уж, к этому не привыкнуть... Очень больно слышать, когда обстреливают украинские города... Харьков, Изюм, Мариуполь, Николаев, Херсон, Одесса, Днепр, Краматорск, Северодонецк и другие... В том числе и города временно окупированых территорий ДНР, ЛНР... Хотя опять же, брать тот же Донецк - некоторые районы шумновато, некоторые - тихо (рассказывали живые люди оттуда)В Крыму вроде сейчас более менее нормально, тихо (рассказывали оттуда знакомые)