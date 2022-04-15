Кассетными боеприпасами обстрелян Николаев. Есть жертвы
К этому нельзя привыкнуть
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил об очередных зверствах, совершенных российскими оккупантами на украинской земле.
Город-герой Николаев был обстрелян запрещенными международными договорами кассетными боезапасами неизбирательного поражения. Пять человек погибли, пятнадцать получили ранения.
Один из погибших поднял не разорванный снаряд.
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Источник:Віталій Кім
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Extrim4ik (Extreme)
15.04.2022 в 21:37
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