Усилиями СМИ идентифицированы оккупант и его жена, которая "посоветовала" мужу насиловать украинок
россия - это рассадник нелюдей и извергов
фото із соцмереж
Украинская и российская службы "Радио Свобода" идентифицировали российского военного и его жену, в телефонном разговоре "договорившихся насиловать" украинок, и выяснили, что супруги живут в Феодосии в оккупированном Крыму.
Резонанс возник после опубликованного СБУ перехваченного разговора.
В частности, в одной из реплик жена оккупанта наставляет его на изнасилование украинских женщин: "Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там".
Журналисты получили от источников в правоохранительных органах российские номера, по которым супруги звонили друг другу. По этим номерам они нашли их страницы в российской сети "ВКонтакте". Страница самого Быковского закрыта для посторонних посетителей.
Российского солдата зовут Роман Быковский. Ранее он служил в полку росгвардии и публиковал фото с однополчанами из города Балашиха в Подмосковье. С началом полномасштабной войны в 2022-м году участвовал в захвате Херсона. Его жена – Ольга Быковская (в девичестве – Пинясова) проживает в оккупированном Крыму и воспитывает там их сына.
Оба родом из Орловской области РФ. Во "ВКонтакте" у них много общих романтических фото, что подтверждает их тесную связь.
На странице Быковской ее жизненное кредо звучит так – "Научитесь ничего, никому не рассказывать. Вот тогда все будет хорошо", а жизненными ценностями указаны "Семья и дети".
Страница Быковской во "ВКонтакте" / ФОТО: РАДИО СВОБОДА
В 2017-м году на странице у россиянки появились фото детской коляски, что свидетельствует о рождении их ребенка.
Также удалось выяснить, что солдат представляет оперативную дивизию особого назначения им. Ф.Э. Дзержинского. Это соединение считается элитным подразделением росгвардии.
Открытые данные свидетельствуют о том, что семья проживает в Феодосии. Быковский, участвовавший в захвате Крыма, получил ранение во время полномасштабного вторжения в Украину и находится в Севастополе в госпитале. Жена захватчика подтвердила информацию о госпитале, после чего перестала отвечать на звонки журналистов.
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