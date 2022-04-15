Усилиями СМИ идентифицированы оккупант и его жена, которая "посоветовала" мужу насиловать украинок

Украинская и российская службы "Радио Свобода" идентифицировали российского военного и его жену, в телефонном разговоре "договорившихся насиловать" украинок, и выяснили, что супруги живут в Феодосии в оккупированном Крыму.

Резонанс возник после опубликованного СБУ перехваченного разговора.

В частности, в одной из реплик жена оккупанта наставляет его на изнасилование украинских женщин: "Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там".

Журналисты получили от источников в правоохранительных органах российские номера, по которым супруги звонили друг другу. По этим номерам они нашли их страницы в российской сети "ВКонтакте". Страница самого Быковского закрыта для посторонних посетителей.

Российского солдата зовут Роман Быковский. Ранее он служил в полку росгвардии и публиковал фото с однополчанами из города Балашиха в Подмосковье. С началом полномасштабной войны в 2022-м году участвовал в захвате Херсона. Его жена – Ольга Быковская (в девичестве – Пинясова) проживает в оккупированном Крыму и воспитывает там их сына.

Оба родом из Орловской области РФ. Во "ВКонтакте" у них много общих романтических фото, что подтверждает их тесную связь.

На странице Быковской ее жизненное кредо звучит так – "Научитесь ничего, никому не рассказывать. Вот тогда все будет хорошо", а жизненными ценностями указаны "Семья и дети".

Страница Быковской во "ВКонтакте" / ФОТО: РАДИО СВОБОДА

В 2017-м году на странице у россиянки появились фото детской коляски, что свидетельствует о рождении их ребенка.

Также удалось выяснить, что солдат представляет оперативную дивизию особого назначения им. Ф.Э. Дзержинского. Это соединение считается элитным подразделением росгвардии.

Открытые данные свидетельствуют о том, что семья проживает в Феодосии. Быковский, участвовавший в захвате Крыма, получил ранение во время полномасштабного вторжения в Украину и находится в Севастополе в госпитале. Жена захватчика подтвердила информацию о госпитале, после чего перестала отвечать на звонки журналистов.